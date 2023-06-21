“Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın” seminerlerinin yedincisi Çatalköy’de yapıldı

“Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın” seminerlerinin yedincisi, Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde yapıldı. Seminerde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Çatalköy Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve vatandaşlar yer alırken, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Füsun Yıldız konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, tütün ile tütün ürünlerinin zararları, elektronik sigaranın zararları, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularının anlatıldığı "Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın" seminerlerinin yedincisi, Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Semineri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Çatalköy Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve vatandaşlar izledi.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız seminerdeki konuşmasında, sigara firmaları tarafından “daha az zararlı” diye lanse edilen elektronik sigaraların en az normal sigaralar kadar zararlı olduklarını belirterek, halkın özellikle nefes darlığı ile başlayıp birçok çeşit kansere yol açan bu maddelerden uzak durması gerektiğini ifade etti.

Yıldız, meyveli veya mentollü sigaraların vücuda normal sigaradan daha zararlı olduğunu, mentolden dolayı açılan bronşların dumanı akciğerlerin daha da derinlerine taşıdığını ve bu yüzden de yassı kanser hücrelerinin son zamanlarda şekil değiştirip daha da kötü bir model olan adeno kanser türüne dönüştüğünü anlattı.

Nargile ve elektronik sigara dahil hiçbir tütün ürününün masum olmadığını vurgulayan Yıldız, sigara tiryakiliğinin artık tedavisi olduğunu ve kararlı olup başvuran kişilerin kısa zamanda sigarayı bıraktığını kaydetti.

Sağlıklı bir yaşam için beslenme, egzersiz ve uykunun önemli olduğunu belirten Prof Dr. Yıldız örnekler vererek, bilgiler paylaştı.