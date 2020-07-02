Sağlıkta örgütlü sendikalardan uyarı eylemi

Sağlıkta örgütlü sendikalar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde uyarı eylemi yaptı.

"Koronavirüs Yolda Pandemi Hastanesi Nerede?" yazılı pankart açan sendikalar, "Bu eylem bir uyarıdır. Önümüzdeki süreçte pandemi hastanesiyle ilgili somut adımlar atılmadığı ve eksiklerin giderilmesiyle ilgili ivedi çalışmalar başlatılmadığı takdirde sendikal mücadelemizi yükselteceğiz" dedi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası'nın (KAMU-İŞ) birlikte gerçekleştirdiği eylemde, kamu sağlık merkezlerinin eksikliklerine dikkat çekildi.

ATAN: “HÜKÜMETİN UZLAŞILMAZ, ANLAŞILMAZ TUTUMUYLA VİRÜS ÜLKEYE GELDİ”

KamuSen Başkanı Metin Atan, hükümetin “uzlaşılmaz, anlaşılmaz” tutumuyla virüsün ülkeye geldiğini ifade ederek, hükümetin uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle eleştirilerde bulundu.

Atan, her vakayla ilgili gerekli adımı atacaklarını ifade ederek, hastane, altyapı, personel, doktor eksikliğinin sürdüğünü, tedbirlerin artırılmadığını söyledi.

Sendikaların doğru adımlarda hükümetin yanında olduğunu ancak yanlış yaptığında, halkına kulak vermediğinde eleştiri de yapacaklarını ifade eden Atan, hükümeti halkın sesine kulak vermeye çağırdı.

ÖZGÖÇMEN: "AKIL VE BİLİM YANILMADI AMA HÜKÜMET YANILDI”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi sağlığa, sağlık çalışanına ve halkına sahip çıkmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

"Akıl ve bilim yanılmadı ama hükümet yanıldı" diyen Özgöçmen, hastane planlama olmadan bu virüsle nasıl mücadele edilebileceğini sordu, gerçekçi kararlar alınmasını istedi.

BENGİHAN: “ÜLKE BU HÜKÜMET VE SAĞLIK BAKANINI HAK ETMİYOR”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, Başbakan ve Sağlık Bakanı'nı, açıklamaları ve Pandemi Hastanesi yapılmamasından dolayı eleştirdi.

Hükümetin toplum sağlığını düşünmeden, tedbir almadan, sağlık kriterlerini göz ardı ederek yüksek riskli ülkelere kapıları açtığını söyleyen Bengihan, esnafın gösterdiği hassasiyeti, ciddiyeti hükümetin dışardan gelenlere göstermediğini kaydetti.

Bengihan, ekonomik kaygıdan dolayı kapıların “sorumsuz, tedbirsiz ,önlemsiz “açıldığını, bunun yanlış olduğunu çünkü vaka gelmesinden dolayı insanların dışarıya çıkma hevesini kırdığını, halkın sağlığının da riske atıldığını söyledi.

Hükümeti, “yanlış ve duyarsız kararlarından dolayı halka güvensizlik virüsü de yaymakla” suçlayan Bengihan, “ülkenin bu hükümet ve Sağlık Bakanını hak etmediğini” kaydetti.

Bengihan, hükümetin hastaneye "seçimlik işçi" aldığını da savunarak, “hükümetin en kısa sürede istifa etmesi halk ve ülke yararına olacak” dedi.

SERDAROĞLU: “SİYASETLE DÜŞÜNEREK DEĞİL HALK SAĞLIĞINI DÜŞÜNEREK AÇILMALI”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, ciddi bir süreçten geçildiğini, bu yüzden sağlıklı hükümet ve kararlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Toplumuna kulak vermeyen hükümetin olamayacağını ifade eden Serdaroğlu, isteklerinin, kapıların siyasetle düşünerek değil halk sağlığının düşünerek açılması olduğunu kaydetti.

Halka pandemi hastanesi için söz verildiğini ancak yapılmadığını ifade eden Serdaroğlu, toplumun artık siyaset ve hikaye istemediğini söyledi, icraat istedi.

VARIŞ: "TÜM MESLEKİ RİSKLERİMİZE RAĞMEN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış da, bugün hükümeti son kez uyarmak için burada toplandıklarını ifade etti.

Varış, korona virüsün ortaya çıkışı, diğer ülkelere sıçraması ve alınan tedbirleri anımsatarak, bazı ülkelerin yeterli tedbirleri zamanında almamasından dolayı ciddi bedeller ödediğini kaydetti.

Ülkede yurttaşların özverisi, kapanma ve tüm sağlık çalışanlarının çalışmalarıyla ülkede virüs konusunda ciddi kayıplar yaşanmadığını ifade eden Varış, daha fazla gecikmeden ülkeye bir pandemi hastanesi yapılması gerektiğini vurguladı.

Devletin halk sağlığına gereken önemi vermesi gerektiğini söyleyen Varış, bu yeni süreçte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinin yeniden kaosa sürüklenmesini istemediklerini söyledi.

Varış, Lefkoşa Devlet Hastanesinin ülke ve toplum için önemine işaret etti, hükümetin toplumun gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerinin sunulması, nitelikli eşit ve ulaşılabilir olmasını sağlamasının görevi olduğunu kaydetti.

Hükümetin kamu sağlık çalışanlarının sağlığına da önem vermediğini ifade eden Varış, "tüm mesleki risklerimize rağmen görevimizin başındayız" dedi.

Varış, hükümeti, yurtdışından gelenlere ücretsiz ancak kendi vatandaşlarına ücretli test yapmasından ötürü de eleştirdi.