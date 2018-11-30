Şahali, 18’inci Uluslararası Eurasia Growtech Fuarı’nın ödül törenine katıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Antalya’da düzenlenen 18’inci Uluslararası Eurasia Growtech Fuarı’nın ödül törenine katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Şahali, “ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödül Töreni ve Ulusal Bitki Islahı Proje Pazarı Ödül Töreninde” dereceye girene ödülünü de verdi.

Ödül törenine Antalya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ile diğer yetkililer katıldı.

Ödül töreninde Şahali’ye Bakanlık Müsteşarı Ercan Sınay, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Özel Kalem Müdürü Veçhi Cezaroğlu ve KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram eşlik etti.

Tarım Bakanı Şahali, Growtech Fuar’nın açılışına da katılmış, stantları gezmiş ve Antalya’da tarım alanında inovasyon projeleri yürüten kurumları ziyaret etmişti.

“AKDENİZ ÜNİVERİSTESİ İLE İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK”

Öte yandan Tarım Bakanı Şahali ve beraberindeki heyet, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile de bir araya geldi.

Ziyarette, üniversite ile bakanlık arasında geçmişte yer alan çalışmalar değerlendirildi ve yakın gelecekte başlatılması düşünülen yeni projelerde işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.