Şahali: "Hayvansal atıkların bertaraf edilmesi projesinde sona geliniyor"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Süt Endüstrisi Kurumu’nun 17 milyon 900 bin TL’lik 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

ÇAVUŞOĞLU

Yasa tasarısı üzerine ilk sözü UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu aldı. Bütçede 2,5 milyon TL’lik artış olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Ne yazık ki SÜTEK bütçesinde artış öngörülürken, Tarım Bakanlığı’nın bütçesinde artış öngörülemedi. Üretim sektöründe birçok sorun bu nedenden yaşanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Süt konusunda da konuşan Çavuşoğlu, “İlk defa bizim dönemimizde sütün kalitesinin değer etmesi için yağ oranıyla ilgili ödeme yapıldı. Sütte, ceza ve ödül sistemine dönmediğimiz sürece başarıya ulaşmamız mümkün değil. Bana göre, yağ oranı tek banda çekilmeli ve bant daraltılmalı ” dedi.

Soğutma tanklarının üreticilere hibeyle dağıtılmasını sonuna kadar destekleyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Hijyen konusunda teşvik önemli” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Tarım Bakanına “Kaç üretici açık süt veriyor, kaç üretici soğutucu tank alma girişiminde bulundu?” diye sordu.

Tarım Bakanlığı’nın faaliyetleriyle ilgili tanıtım kampanyasına işaret eden Çavuşoğlu, “ ‘İlk kez üreticiler gününde ödendi’ dendi. Elbette üreticilerin gününde ödenmesi güzel bir şey. Buraya nasıl gelindi? Biz bu mücadeleyi üreticiyle birlikte verdik. İmalatçılardan teminat aldık. Üreticinin parası kimsenin cebinde kalmadı. Bunu biz sağladık, o nedenle süt paraları bu gün gününde ödeniyor” dedi.

Süt ödeme planlarının yağ, bakteri, soğuk zincir gibi unsurlar göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini ifade eden Nazım Çavuşoğlu, borsanın dondurulmuş olmasını doğru bulmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Her şey borsada siz değilsiniz. İktidar bu sistemi kendi üstüne aldı. Sütlerin serbest satışı da olmalı. Sütün serbest satışına izin vermezseniz bunu adabına göre hesaplamak zorundasınız” dedi.

Aflatoksin konusunun da gündemde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Bu konu ne durumda?” diye sordu.

Günlük 460 tonluk sütün elektriğin en pahalı olduğu saatte sağıldığını belirten Çavuşoğlu, “Sayın Serdar Denktaş sarayda büyüdü. Sarayda inek yok... İneğin ne saat sağıldığını bilemeyebilir. Sayın Özdil Nami de öyle... Hükümet edenler ineklerin, keçilerin, koyunların ne zaman sağdığını umarım öğrenir” şeklinde konuştu.

Hayvan hastalıklarıyla mücadelenin arzu edilen noktada olunmadığını savunan Çavuşoğlu, “Bizim dönemimizde başlatılan mücadelenin tamamlanması için enerji harcanmalı” şeklinde konuştu.

Hayvansal atıkların imhası konusundaki sıkıntı çözülmedikçe hayvan hastalıklarından da ari hale gelinemeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bunun hükümet politikalarıyla doğru yönlendirilmesi gerek” dedi.

Doğrudan Gelir Desteği konusunda konuşan Çavuşoğlu, “Hayvancılar, çiftçiler ne alacak? Doğrudan Gelir Desteği içindeki payları ne olacak? Ocak, şubat bitti, mart bitiyor. Tıs yok. Bu kadar gecikme tarihte olmadı” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, kurum bütçesine oylarının olumsuz olacağını kaydetti.

AMCAOĞLU

UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu, “50 milyon TL’lik bütçe açığı ile hayvancılık ve tarım sektörü nasıl desteklenecek?” diye sordu, Doğrudan Gelir Desteğinin henüz açıklanmamış olmasını eleştirdi.

TAÇOY

UBP milletvekili Hasan Taçoy, hayvancılık sektörünün gün geçtikçe sıkıntıya girdiğini söyledi.

Türkiye’deki süt fiyatlarıyla ülkedeki süt fiyatlarının farklı olduğunu, KKTC’deki fiyatın yüksek olduğunu kaydetti. Taçoy, “Tek ürüne dayalı ihraç politikası var” ifadelerine yer verdi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, SÜTEK’in devlet dairesi değil kurum olduğunu kaydederek, “SÜTEK, ülkede üretilen sütün sağlıklı üretildiğinden, imalat sanayine ulaştırıldığından emin olan kurumdur” dedi.

Şahali, “Aflatoksin konusundaki hassasiyet ve tarama kesintisiz olarak devam ediyor. Önceki hafta tek bulgu vardı. Aralık ayındaki yoğun bulgular kesildi. Şu an ne üretici ne de tüketici açısından tedirginlik yaratacak bir durum söz konusu değil” dedi.

Şahali, 130 ton sütün Aflatoksin nedeniyle imha edildiğini anımsatarak, “Bu, ilk kez bu yıl olmadı. Mevsimin yağışlı ve nemli olması etken. Her yıl belli zamanlarda hem yemde hem sütte Aflatoksin görülüyor” şeklinde konuştu.

Şahali, türlü olumsuzluklara rağmen devlet laboratuvarının ve Veteriner Dairesi’ndeki laboratuvarın çalışmalarının dünyada geçerliliği olduğunu belirtti.

Erkut Şahali, hayvan sağlığına ari statüsünün kazandırılmasının dışa açılmada önemli olduğunu belirterek, “Süt hijyeni ve hayvan sağlığı konusunda ari statüsünü hemen kazanmak nihai hedef” dedi.

Hayvansal atıkların bertaraf edilmesinin ertelenmemesi gereken bir proje olduğunu söyleyen Şahali, “Çalışmalarda sona geliyor” şeklinde konuştu.

Şahali, proje kapsamında oluşturulacak istasyonlar konusunda bilgi vererek, “Toplama istasyonlarında çevreye zarar verecek en küçük bir durum söz konusu olmayacak” dedi.

Sütle ilgili analizlere değinen Şahali, “Somatik hücre ve total bakteri değerin üzerinde ve yağ belli bir standardın altındaysa fiyat buna göre belirleniyor” dedi.

Sütteki imalat kapasitesinin günde 350-370 ton olduğunu ancak üretimin 450 ile 470 ton olduğunu kaydeden Bakan Şahali, “90 tonun pazarlanması güç koşullarda oluyor” dedi.

Hibe desteği konusunda da konuşan Bakan Şahali, “Merkezi noktalarda süt soğutucuları kurulması SÜTEK’in süt toplama maliyetlerini aşağıya çekmesi için önemli. Bugün itibarıyla bu konuda da adım atılıyor” açıklamasında bulundu.

Şahali, 337 üreticinin açık inek sütü verdiğini, 278 üreticinin soğuk sistemle ilgili girişim yaptığını, 104’ünün hala bu sisteme geçemediğini belirtti.

Süt paralarının ödenme konusunda teminatın önemli olduğunu kaydeden Şahali, “Eksik teminatların tamamlanması konusunda bildirim yapıldı. Mutabık kalındı” dedi.

Tarım Bakanı Şahali, ithalata dayalı besleme sistemi, çiftlik çalışanlarının yabancı iş gücünde olmasının sektöre refah sağlayamayacağını kaydederek, “Temel girdilerin üretilmesini sağlayacak adımlara ihtiyaç var. Bereket açısından çarpıcı bir yıl. Son 100 yılın en verimli yılı olduğu bilim insanlarınca da ortaya kondu” şeklinde konuştu.

Hayvan Kayıt Sistemi’ne AB ile uyumlu hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Şahali, “Hassas bir çalışma içindeyiz” dedi.

Doğrudan Gelir Desteği ile ilgili de konuşan Şahali, “Verimli yıl için dönüm başına öngörülen rakam 200 kg’dır. Bu şartlarda, ülkenin önemli kısmında 300 kg’ın aşılması da mümkündür. Tabii koşullar bu doğrultuda devam ederse. Gelirin ve maliyetlerin hesaplanması gündemde. Çiftçiler birliği ile görüşmeler devam ediyor. Rakam geçtiğimiz yılki gelirin altında olmayacak” şeklinde konuştu.

Elektrik konusuna da değinen Şahali, “Hala hazırda hayvancılık işletmelerinin tamamı devletten aldıkları elektrik desteğini almaya devam edecek” dedi.

Konuşmalardan sonra tasarı oylandı. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarı için 27 kabul, 8 red oyu kullanıldı. 15 vekil oylamaya katılmadı.