Şahali: "Mağusa limanına İran'dan tır geldi, karantinaya tutulmadı"

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, Gazimağusa Limanı'na bugün 43 tır geldiğini, tırlardan üçünün gıda ve temizlik malzemesi, geriye kalanlarınki de inşaat malzemeleri, beyaz eşya ve benzerlerini getirdiğini belirtti.

Şahali sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelen yükler arasında İran sınırından gelen cam da olduğunu ifade eden Şahali, tırlar ve şoförlerin, karantina işlemine tutulmadan sadece dezenfekte işlemiyle limandan çıkış yaparak ülkenin dört bir yanına dağıldığını iddia etti.

Şahali, şunları söyledi:

"Üstelik görevlilerin alınan önlem kararlarına uygun işlem yapmaları da Sağlık Bakanlığı tarafından engellenerek...Bir de şoförlere maske ve eldiven verilmiş, hastaysalar bulaştırmasınlar diye.O iki yolcu ise, 14 günlük karantina uygulamasına alınmış.Yazık, çok yazık!Devlet kendi eliyke kendi kurallarını çiğniyor.Dünya alarm vermişken bizimkiler yine "mış" gibi yapıyor.İşte o nedenle "coronavirus kapıyı çalmadan siz kapınızı kapatın" dediydim.Çünkü hükümet "dostlar alış verişte görsün" diye uğraşıyor."