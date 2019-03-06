Şahali ve Atakan, Ankara'da

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Bayındırlık ile Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dün gittiği Ankara’daki temaslarına bugün başlıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Ankara temasları çerçevesinde bugün Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek çiftçi ailesi buluşmasına katılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda düzenlenecek 1. Uluslararası akıllı ulaşım sistemleri zirvesinde konuşma yapacak.

Atakan, bu akşam, Şahali ise yarın akşam yurda dönecek.