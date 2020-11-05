Şahali: "Yapma UBP! “Bir kez olsun kendin karar ver,yazık!"

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Kurultayının 10 ay ertelenmesi hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Şahali, Kurultaya müdahale edildiğini iddia ederek UBP’nin alacağı kararları kendisinin vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Şahali, UBP’nin bu kararını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Yapma UBP!

“Bir kez olsun kendin karar ver. Kendini düşünmeden, halkın dertlerini hesaba kat ve öyle bak memlekete. Kendini de, size inananları da küçültme artık daha fazla, yeter!

Bunca patinaj yeter bu memlekete…

YAZIK!”