Şahali’den Tatar’a: “Ne olur aramıza dön, bugüne gel”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını eleştirdi.

Şahali'nin açıklaması şu şekilde:

"Cahil cesaretiyle yaptığı konuşmaları duydukça, Sayın Tatar için hem çok üzülüyor hem de nasıl bir kabahatin cezasını çektiğimizi anlamaya çalışıyorum. Dün Gaziantep'te Atatürk ve silah arkadaşlarının İstiklal Savaşı'nda verdikleri mücadelenin Kıbrıs Türk halkının varlığı için de olduğunu söyledi. Kıbrıs'ın misak-ı milli dışında bırakıldığını bilmeden. Hatta 1950'lere kadar Türkiye'ye yardım için çağrı yapanların "bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur" yanıtını aldığını da bilmeden. Yine konuşmanın bir yerinde, muhtemelen bizim için, “O Avrupacılar, o federasyoncular hâlâ Rumlarla ortaklık kurmak istiyor ki o ortaklık Rumların boyunduruğu altında, azınlığı olmaktır… Ve haliyle gün gele tek taraflı olarak adayı Avrupa Birliği’ne almaları ve öyle bir anlaşma durumunda Türkiye’ye de Avrupa Birliği’nde olmadığı için Kıbrıs’tan askerini çekmesi, garantörlüğünü sonlandırmasıdır. Yağma yok değerli arkadaşlar” deyip, aklınca bizi jurnallemiş kahkahalarla onu dinleyenlere. Varsa o cesaretin, çık karşımıza, bunları bir de yüzümüze beraber söyle Sayın Tatar. Ne olur aramıza dön, bugüne gel!"