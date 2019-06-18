Şahiner: "700'ün üzerinde polis açığı var"

CTP Milletvekili Salahi Şahiner Mecliste “Polisin Asli Görevleri” hakkında güncel konuşma yaptı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün kamuoyu gündeminde yer aldığını kaydeden Şahiner, polis örgütünün insan hakları temelinde yasa ve tüzüklerinin revize edilmesi gerektiğini ifade ederek, moral çöküntüsü olduğunu söyledi.

Şahiner, siyasi kurumların da bu konudaki söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Şahiner, poliste son yıllarda farklı birimlerin de açıldığını ancak personel eksikliği yaşandığını kaydetti.

Polis bünyesinde yasama olarak bazı eksiklikler olduğuna değinen Şahiner, bu konudaki yasal düzenlemeye bakılması gerektiğini söyledi.

Şahiner, poliste 700’ün üzerinde personel açığı bulunduğunu, araç ve teçhizat yönünde de ciddi eksiklerinin bulunduğunu belirtti.