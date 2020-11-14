Şahiner: 'Esas kötü yürekliler, toplumu ayrıştırarak demokrasiyi yok sayanlar'

Meclis Başkan Yardımcısı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Zorlu Töre, katıldığı bir TV programında, Pazar günü Türkiye'den gelecek misafirleri protesto edenlerin Atatürk’ün Gençliğe hitabında ifade ettiği “dahili bedhahlar” (içerideki kötü yürekliler) olduklarını söylemişti.

CTP’li Şahiner, Zorlu Töre'nin ‘dahili bedhah’ yakıştırmasını eleştirerek, “Esas kötü yürekliler, ifade özgürlüğüne saygı duymayan, birilerine şirin görünecek diye kendisinden farklı düşünenleri linç eden, içinde yaşadığı toplumu ayrıştırarak demokrasiyi yok sayan; bunu yaparken de Atatürk gibi bir lideri siyasete bulaştıranlardır” ifadelerini kullandı.

Şahiner’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Biz 20 temmuzlarda, 15 kasımlarda bu ülkede kişisel menfaatleri için her kılığa girenlere, kraldan çok kralcı olanlara, şükrancılara alışığız da; ulu Önder Atatürk’ ü ağzına alarak, ‘Dahili bedhah’ yakıştırması yaparak Kıbrıs Türk Halkını kutuplaştıranlara bölenlere alışık değiliz. Kıbrıs Türk halkı Atatürk ilke ve inkılaplarına her zaman gönülden bağlı olmuştur. Esas kötü yürekliler, ifade özgürlüğüne saygı duymayan, birilerine şirin görünecek diye kendisinden farklı düşünenleri linç eden, içinde yaşadığı toplumu ayrıştırarak demokrasiyi yok sayan; bunu yaparken de Atatürk gibi bir lideri siyasete bulaştıranlardır."