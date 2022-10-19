Şahiner: "Gübre fiyatları 4 yılda 30 kat arttı"

CTP Lefke milletvekili Salahi Şahiner, ülkedeki üretimin bitirilmek üzere olduğunu savunarak, “Hâlâ üretim yapabilmek için direnen çiftçi ve hayvancı alnından öpülmelidir…” dedi.

Şahiner, girdi maliyetlerini düşürecek önlemler alınması, yasal düzenleme yapılması, verimliliğe dayalı destek kapsamının artırılması, bu zor süreç geçene kadar desteklerin üreticiyi koruyacak düzeye getirilmesi gerektiğini belitti.

Yazılı açıklamasında, hükümeti mevcut sorunları görmemekle suçlayan Şalahi Şahiner, “Üreticiyi bu hale düşürenler makamlarından utanmalı….” ifadelerini kullandı.

Pandeminin başladığı dönemden beri üretim konusunda hükümeti uyardıklarını, eleştiri yaparken yapıcı olmaya özen gösterdiklerini, çözüm önerileri sunduklarını belirten Şahiner, hükümeti ölü taklidi yaparak üretimi bitirme noktasına getirmekle de suçladı.

CTP Lefke milletvekili Salahi Şahiner, son 4 yılda gübre fiyatlarının neredeyse 30 katına çıktığı, artan enerji fiyatlarıyla sulamada kullanılan suyun ton başı fiyatının 6 TL’ye kadar yükseldiği, tohum ve fide fiyatlarının cep yaktığı, sulamada kullanılan ekipmanların fiyatlarının astronomik seviyelere geldiği, üreticinin tarım ekipmanı alamadığını, tamirin de lüks sayıldığını söyledi.

Şahiner, “Hâlâ üretim yapabilmek için direnen çiftçi ve hayvancı alnından öpülmelidir” dedi.

‘‘Üreticinin yanındayız’’ açıklamalarını nutuk diye niteleyen, mangalda kül bırakmayanların, iş icraata geldiği zaman kaçacak delik aradığını, üç maymunu oynadığını söyleyen Şahiner, hükümet yetkililerini üretimin önemini kavramamakla suçladı.

Makam araçlarında kullanılan mazotla, makam odalarında kullanılan elektriğin üreticinin kullandıklarından farklı olmadığını söyleyen Şahiner, ekim döneminde mazot fiyatlarına zam yapılmasını eleştirdi.

Destek ödemelerinin zamanında yapılmadığını, narenciye ürün bedellerinin 6 ay geçmesine rağmen ödenmediğini savunan Şahiner, hayvancıların yem satın almak için hayvan satmak zorunda bırakıldığını söyledi.

“Yerli ürünlerin fiyatlarındaki artış, üreticilerin sektörden çekilmesinin bir sonucudur” diyen Şahiner, ithal ürünlerin fahiş fiyatına bakmayan hükümetin gözünü yerli ürün fiyatlarına çevirdiğini savundu.

Şahiner, “Tarım Bakanı, fiyatları düşürmek istiyorsa, domatesin market fiyatını araştırmadan önce domatesin tohumunun, ihtiyacı olan ilacın, suyun gübrenin fiyatını incelemelidir” dedi.

Üretilen yaş sebze meyvelerin toplam satış fiyatının 10 milyar TL ’ye yaklaştığını, bu alanda on binlerce istihdam sağlandığını belirten, tarım ve hayvancılık sektörünün ülke ekonomisi için öneminde vurgu yapan Şahiner, şöyle devam etti:

“Yapılacak olan ortadadır ve basittir, yüksek bir zekaya da ihtiyaç yoktur: Bir an önce girdi maliyetlerini düşürecek önlemler alınmalı ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Üretim sektöründe üreticilerin üretimde kalmasını sağlayacak verimliliğe dayalı desteklerin kapsamı arttırılmalı, bu zor süreç atlatılana kadar 'komik' kalan desteklerin üreticiyi 'koruyucu' düzeye getirilmesi sağlanmalıdır."