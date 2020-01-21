Şahiner: "Hayat pahalılığını belirleyen ürün sepeti güncelliğini kaybetti"

CTP milletvekili Salahi Şahiner Meclis'te “hayat pahalılığını belirleyen ürün sepetinin güncelliği” konusunda konuştu.

Hayat pahalılığının belirlenmesinin ve enflasyon oranının belirlenmesinin çok zor bir görev olduğunu belirten Şahiner, bu süreçte yapılan işler ve atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

Bu rakamların ne kadar önemli olduğuna işaret eden Şahiner, bu rakamların kamuoyunun beklendiği gibi olmamasına da değinerek bu konunun incelenmesi gerektiğini söyledi.

Şahiner, ürün sepetinin nasıl oluşturulması gerektiğiyle ilgili bilgi vererek, İstatistik Kurumu’nun buradaki rolü ve yıllık bazda belirlenmesi gerekenlere de örnekler verdi.

Bu sepetteki ürünlerin tüketim alışkanlıklarının yıllar içinde değişebileceği göz önünde bulundurularak belirlenmesinin önemine işaret eden Şahiner, şu an kullanılan sepetin 4 yıl önce belirlendiğini hatırlatarak “Hayat pahalılığını belirlemede kullandığımız sepet güncelliğini kaybetmiştir” dedi.

Şahiner, devletin açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sepetin bugünden başlayarak yenilenmesi için çalışma başlatılması gerektiğini söyledi.

Şahiner’in konuşması sırasında CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, iç tüzükte hükümetin her oturumda bulunma zorunluluğu olduğunu hatırlatarak bunun gereğinin yapılmasını istedi. Meclis oturumunu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, bunun sık yaşanan bir durum olduğunu bu söylemi kayda aldığını ve gerekli yerlere ileteceğini kaydederek oturuma devam edilmesini uygun buldu.