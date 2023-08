Şahiner: “Hükümet Bakanlar Kurulu kararıyla T&T’ye 60 milyon Euro vergi affı getirdi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, pandemi döneminde zarar ettiği gerekçesiyle hükümetin Bakanlar Kurulu kararıyla Emrullah Turanlı’nın şirketi T&T’ye 60 milyon Euro, yani 2 Milyar TL’ye yakın vergi affı getirdiğini ileri sürdü.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti eleştirerek, emekçiye, esnafa, turizmciye, üreticiye hiç bir kolaylık tanınmazken, hükümetin halkının hakkını Emrullah Turanlı’nın şirketi T&T’nin kasasına koymak için Bakanlar Kurulu kararı aldığını savundu.

Şahiner, “Vatandaş borçlarını ödeyemezken, esnaf borçları yüzünden kepenk indirirken, asgari ücretli açlık sınırında yaşam mücadelesi verirken, üretici ürettikçe batıyorken, öğrencilere çadırda eğitim reva görülürken, ortaçağ karanlığındaki bozuk yollarda gençlerimizi yitirirken, hastaların yaşam hakkı ilaç yok diye elinden alınırken", UBP-DP-YDP hükümetinin "tek icraatının", Emrullah Turanlı'nın şirketinin kasasına "halkın parasını koymak" olduğunu ileri sürdü.

2012 yılında imzalanan Ercan Özelleştirme İhalesi’nin İdari ve Teknik Şartnamesi’nin, hukuken daha sonra imzalanacak ek sözleşmelere zemin teşkil etmek zorunda olduğuna dikkat çeken Şahiner, daha sonra imzalanan ek sözleşmelerin bu şartnameye uygun olması gerektiğini söyledi.

İdari ve Teknik Şartname’de mücbir sebep ile ilgili kıstasların açık ve net bir şekilde yazıyor olmasına ve yapılacak havalimanının uluslararası havacılık standartlarına uygun olması yükümlülüğüne rağmen, hükümetin yasal yükümlülüklerini görmezden gelerek 60 milyon Euro’yu T&T şirketinin kasasına koyacağını ileri süren Şahiner, hükümetin hukuku yok saydığını savundu.

Şahiner şöyle devam etti:

“Hükümet koltuğunda oturanlar unutmamalıdır ki çektikleri her kıyak, Kıbrıs Türk halkının emeğidir. İhlal ettiğiniz her bir şartname maddesi, yasadışılıktır. Yolsuzlukla elde ettiğiniz her servet, bu halktan çaldıklarınızdır."

Şahiner, "Ü(K-1)1093-2023 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli imzalanması onaylanan Ek Sözleşme 5’in ödenmesi gereken vergilere ilişkin getirilen muafiyetler ile ilgili maddeleri içerdiğini" de belirtti.