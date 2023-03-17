Şahiner: “T&T şirketine vergi muafiyeti sağlanmasına imkân tanıyan yasal bir düzenleme yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, T&T şirketinin üstleneceği sorumlulukların, “Ercan Havaalanının İşletme Hakkının Devredilmesine İlişkin İhale Şartnamesi”nde, ilgili şirketle imzalanan sözleşmelerde ve eklerinde açık bir şekilde yazıldığını belirterek, şirkete vergi muafiyeti sağlanmasına imkân tanıyan yasal bir düzenleme olmadığını kaydetti.

Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, “UBP-DP-YDP hükümetinin ülkedeki yabancı sermayeye yasadışı imtiyazlar sağladığını” savunarak, hükümete, “yasa tanımazlık, usulsüzlük ve rant” konusunda suçlamada bulundu.

“Hükümetin, Meclis’te T&T Direktörü Emrullah Turanlı’nın şirketinin temsilcisi gibi davrandığını” ileri süren Şahiner, “hükümet yetkililerinin Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamaların, hem bir itiraf hem de yasadışı vergi affına kılıf arayan yabancı şirket temsilcilerini andırdığını” iddia etti.

“Yürürlükteki mevzuata, imzalanan sözleşmelere ve halktan gizlenmeye çalışılan Bakanlar Kurulu kararlarına göre hiçbir şekilde vergi bağışlanması getirilemeyeceğini” ifade eden Salahi Şahiner, T&T şirketinin üstleneceği sorumlulukların, “Ercan Havaalanının İşletme Hakkının Devredilmesine İlişkin İhale Şartnamesi”nde, ardından ilgili şirketle imzalanan sözleşmelerde ve eklerinde açık bir şekilde yazıldığını belirtti.

CTP Milletvekili Şahiner, ihale şartnamesine göre yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“-İlgili şirket havaalanının yapım aşamasında yaptığı bütün yatırımların uluslararası havacılık anlaşma standart ve kriterlerine (IATA, ICAO, ECAC, EUROCONTROL) uygun bir şekilde yapmak zorundadır.

-Bu işe ait ilgili mevzuat ile tanınan muafiyetler dışındaki her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar görevli şirket (T&T) tarafından karşılanacaktır.

-İşletme döneminde; hava seyrüsefer aksaklıkları, bakım, onarım, ilave güvenlik tedbirleri ve benzeri nedenlerle oluşacak gelir kaybı, zarar, ziyan idareden talep edilemez.”

“23 Haziran 2016 tarihinde alınan ancak kamuoyundan gizlenmek için ‘Resmi Gazete’de yayımlanmaması kaydıyla’ çıkarılan bir Bakanlar Kurulu kararında, T&T Direktörü Emrullah Turanlı tarafından verilen imzalı taahhütle Ercan Havalimanı Avan projesinin değiştirildiğini ancak KKTC Devletine ek bir mali külfet getirilmeyeceği koşulunun açık açık yazıldığını” kaydeden Şahiner, Turanlı’nın, kazandığı ihalede devletle bir anlaşma imzaladığını ve projeyi büyüterek, değiştirilmiş projenin uygulanması için devletten ek bir süre veya ücret talep etmeyeceğini taahhüt ettiğini belirtti.

- “Şirkete vergi muafiyeti sağlanmasına imkân tanıyan yasal bir düzenleme yok”

Salahi Şahiner, “Özetle ne T&T ile imzalanan ihale şartnamesinde ne de 2016 yılında Resmi Gazete’de yayınlanmaması kaydıyla çıkarılan Bakanlar Kurulu kararında, bu şirkete vergi muafiyeti sağlanmasına imkân tanıyan yasal bir düzenleme vardır” dedi.

Şahiner, su soruları sordu:

“150 TL için asgari ücretlinin boğazına sarılan, maaş kesintisi için kamu çalışanlarının yakasına yapışan, bu ülkede var olmaya çalışan üretici, esnaf, sanayici ve özel sektöre ek vergi mükellefiyetler getiren hükümet, acaba buradan elde ettiği geliri T&T’ye mi peşkeş çekecektir? Ya da peşkeş çekilmesi için kılıf mı aramaktadır?”