Şahiner, üreticiyi koruyacak adımların atılması, girdi maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini belirtti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Cumhuriyet Meclisinde yer alan 16 milletvekilinin konuşma istemde bulunduğu Genel Kurul'da ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner aldı. Şahiner, “Narenciye Üretimindeki Sorunlar ve Cypfruvex’in Durumu” konulu konuşma yaptı. Şahiner, konuşma yapmak için başlık seçerken çok zorlandığını, ülkede yanlış gördüğü bir çok konu olduğunu ifade ederek, “Başlık seçmek bu hükümetle çok zor” ifadelerini kullandı.

Şahiner, ülke için narenciye ve üreticilerin önemine işaret ederek, bu alanda verilecek mücadelenin narenciyenin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, bugünkü şartlarda üretim yapabilen her bir üreticiyi tebrik etti.

Üretimden kopanın bir daha üretime dönemediğini, girdi fiytlarının çok yükseldiğini, desteklerin üreticiye fayda sağlamadığını ifade eden Şahiner, üreticiyi koruyacak adımların atılması, girdi maliyetlerin düşürülmesi gerektiğine değindi.

Şahiner, Cypfruvex ile ilgili aldığı “kötü koku” içeren duyumları Meclis kürsüsünden dile getirmesinin şart olduğunu, bu konuda yazılı soru da soracağını ifade ederek, şirkette yaşanan sorunlar ile aksaklıkları anlattı, Şahiner, birinci sınıf ürünlerin ikinci sınıf olarak gösterildiğini veya paketleme tesislerinde yenilenmeye gidildiğini ancak kapasitenin yükseltilemediğini savundu.