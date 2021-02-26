Şahiner: “Yakıt alım ihalesinden kötü kokular geliyor”

% 1 Sülfürlü Fuel-Oil alımında kullanılacak olan konşimentonun ve diğer evraklarının, yakıt tahliyesi başlamadan önce orijinalinin istenmesi Uluslararası Deniz Ticaret teamüllerine aykırı olduğunu ve serbest rekabet koşullarına müdahale etmek anlamına gelmekte olduğunu değerlendirmekteyim. Orijinal konşimento sunamayacak olan yani uluslararası ticaret teamüllerine göre hareket eden firmaların ihalenin dışına itilmesi anlamı taşımaktadır. Orijinal konşimentonun taşıyıcı firmanın elinde olması demek peşin olarak bu malın alınması demektir. Kaynağı belli olmayan bir para ile işlem yapılması ve uluslararası takibe takılması durumunda bu paranın KIBTEK hesapları üzerinden aklaması anlamına gelecek ve bizi dünyada daha da zor bir duruma sokacaktır. Zaten yakıtın KIBTEK tarafından orijinal konşimentonun istenilmesi ancak ödeme yapıldıktan sonra hakkın doğması demektir. Bu da bu şartnamede söz konusu olamaz.