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Sahte belge düzenleyen bir kişi tutuklandı

Sahte belge düzenleyen bir kişi tutuklandı
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Cypri - Cola Company Ltd’te çalışan M.A’nın (E-41) Eylül - Ekim 2020 tarihleri arasında ambar çıkış fişlerinin üzerindeki rakamları değiştirip ambar sorumlusuna vererek toplam değeri bin 516 TL olan çeşitli ebatlardaki suları sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. 
Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 12:08
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