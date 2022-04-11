Lefkoşa’da sahte doktora dereceli üniversite diplomasını tedavüle süren kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, A.B.’nin (E-35), 17 Mart’ta, daha önceden sahte olarak düzenlediği doktora dereceli üniversite diplomasını Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversiteye vererek, tedavüle sürdüğü tespit edildi.
A.B. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Sahte doktora dereceli üniversite diplomasını tedavüle süren kişi tutuklandı
Lefkoşa’da sahte doktora dereceli üniversite diplomasını tedavüle süren kişi tutuklandı.
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