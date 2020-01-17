Sahte olduğuna inanılan paralar tespit edildi

Yılmazköy’de faaliyet gösteren bir market ve petrol istasyonunda sahte olduğu düşünülen; C 369 267 792 seri numaralı toplam 4 adet 50 TL’lik banknotun tedavüle sürüldüğünün tespit edildiği açıklandı.

Polis açıklamasında söz konusu sahte paralardan daha önceden de piyasaya sürülme ihtimali olduğu ifade edildi ve ellerinde bu seri numarası ile başlayan 50’lik “Türk Lirası” cinsi para bulunanların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi.

6-13 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.