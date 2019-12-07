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Sahte vekaletname davasında Uğursöz serbest

Sahte vekaletname davasında Uğursöz serbest
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Girne'deki sahte vekaletname davasında Muammet Uğursöz serbest bırakıldı.

Sahte evrak düzenleyerek bazı taşınmaz mallar ile nakit paraların devredilmesi olayıyla ilgili tutuklu bulunan Eminoğlu Investment direktörü Mehmet Eminoğlu, UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu ve mimar Muammer Uğursöz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Uğursöz hakkındaki dava ile ilgili Başsavcılık takipsizlik kararı verdi. Yargıç Meltem Dündar, Muammer Uğursöz’ün serbest bırakılmasına, Eminoğlu ve Özbekoğlu’nun tutukluluklarının devam etmesine karar verdi.

Dava 11 Aralık tarihine ertelendi.

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