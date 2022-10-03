Şakir Alemdar ile ilgili iddiaların araştırılması için çağrı

Din İşleri Başkanlığı, bir dönem Güney Kıbrıs’taki Hala Sultan Tekkesi’nde “geçici cami görevlisi” olarak görev yapan Şakir Alemdar isimli kişi ile ilgili iddiaların araştırılması için Savcılık, Sayıştay ve Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu göreve çağırdı.

Din İşleri Başkanlığı, söz konusu şahsın haziran ayında atandığı Lefkoşa’daki görevine de maaşını almasına rağmen gelmediğini belirterek, “Vakıflar Yönetim Kurulu toplanamadığı için kendisi hakkında yasal işlem yapılamamaktadır” ifadelerini kullandı.

Din İşleri Başkanlığı, geçici görevli personeli Şakir Alemdar isimli kişinin, Din İşleri Başkanı ve bazı personeli hedef alan açıklamaları ile ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.

Adı geçen şahıs tarafından beyanatlar verilmesinin Din İşleri Dairesi Yasası’nın “47. maddesine” göre suç teşkil ettiği belirtilen açıklamada, iddia edildiği gibi Din İşleri Başkanlığı’nın “Güney Kıbrıs Temsilciliği” olmadığı vurgulandı, söz konusu şahsın 1 Ağustos 2011 yılında Hala Sultan Tekkesinde “geçici cami görevlisi” olarak işe başladığı kaydedildi.

Söz konusu şahsın görev yaptığı süre zarfında kendisine yönelik suçlamalar göz önünde bulundurularak, soruşturmanın güvenliği açısından Hala Sultan Tekkesi’ndeki görevinin sona erdirildiği ve haziran ayında Küçük Kaymaklı Camii'ne atandığı belirtilen açıklamada, bu görevlendirmeyi imzalayarak alan şahsın, kendini mazlum gibi göstermeye çalıştığı belirtildi.

Devletin resmi kurumu olan KKTC Din İşleri Başkanlığı’nın devlet ciddiyeti ve sorumluluğunun gerektirdiği gibi davrandığı, iftira atmadığı, dedikodu yapmadığı, sadece isnat edilen suçların ne derece doğru olduğunu araştırdığı ve yasaların elverdiği şekilde gereğini yaptığı belirtilen açıklamada, söz konusu şahısla ilgili iddialar sıralandı ve şunlar kaydedildi:

“Şakir Alemdar’la ilgili iddiaların araştırılması için savcıları, Sayıştay’ı ve Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu göreve davet ediyoruz. Din İşleri Başkanlığı olarak bütün iddiaların gerçeklik payının araştırılması safhasında geçici görevli Şakir Alemdar’ı, soruşturmanın selameti açısından Hala Sultan Tekkesi yerine Lefkoşa’da görevlendirmeyi uygun bulduk. Kendisi bu görevlendirmenin yasal olmadığını öne sürmekte, bu işin Din İşleri Komisyonu tarafından yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Oysa ortada bir Din İşleri Komisyonu yoktur. Şu şartlarda oluşturulması da mümkün görünmemektedir. Zira komisyonu oluşturan yasal üyeler (İki başkan yardımcısı ve en kıdemli ilçe sorumlusu) yoktur. Vekaleten bile başkan yardımcıları atanmamakta, ilçe sorumluları ise görevlerini vekaleten yürütmektedir. Oysa devlette devamlılık asıldır. Komisyonun yokluğunun gayrimeşru durumlara kapı aralamasına fırsat verilemez.

Şakir Alemdar Başkanlığımızca Hala Sultan Tekkesi'ne atanan görevlimize izin vermemekte, görev yapmasını engellemekte, görevi tebliğ için giden başkanlık personelini Rum polisine şikâyet etmekte ve tutuklatmak gayreti içine girmektedir.”