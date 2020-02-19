Sakızcıoğlu'nun bedeninde darp ve cebir izine rastlanmadı

Tuzla'da 61 yaşındaki Nevin Sakızcıoğlu ikametgahı içerisinde dün akşam ölü olarak bulundu. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında, Tuzla'da sakin Nevin Sakızcıoğlu (K-61) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Evinde cansız bedeni bulunan Nevin Sakızcıoğlu'nun bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Sakızcıoğlu'nun kesin ölüm sebebi bugün yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.



