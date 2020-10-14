Salahi Şahiner: "Tüm bu yaşadığımız gerginliklere rağmen, inadına barış inadına demokrasi diyoruz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,bilgisi, birikimi ve kalitesi ile, bu ülkenin geleceği için her zaman fark yaratacağına inandığı Cumhurbaşkanı adayı olan Tufan Erhürman ile çok çalıştıklarına vurgu yaparak "zaman, ülkemizde çözüm ve barış için emek verme, bu memleket bizim biz yöneteceğiz diyebilme ve Kıbrıs Türk halkı olarak irademizi sandıkta gösterme zamanıdır"diyerek seçimi’nin 2’nci turunda, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’yı destekleme kararını dile getirdi.

İşte o paylaşım;

Bilgisi, birikimi ve kalitesi ile, bu ülkenin geleceği için her zaman fark yaratacağına inandığım Cumhurbaşkanı adayımız Tufan Erhürman için çok çalıştık. Bu süreçte adayımız bir çok mesnetsiz saldırıya maruz kalmasına rağmen efendiğiliğini ve kalitesini hiç bozmadı. Çekilmek istendiği gerginliklere inat; diyalog, hoşgörü ve uzlaşıyı sonuna kadar savundu. Tüm bu yaşqdığımız gerginliklere rağmen, bu akşam toplanan Parti Meclisimiz, inadına barış inadına demokrasi diyerek Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2’nci turunda oy birliğiyle Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı almıştır.

Zaman, ülkemizde çözüm ve barış için emek verme, bu memleket bizim biz yöneteceğiz diyebilme ve Kıbrıs Türk halkı olarak irademizi sandıkta gösterme zamanıdır.

Zaman, Kıbrıs’ta barış ve federal çözüm isteyenler olarak birbirimizi ötekileştirme, germe zamanı değil; partimizin de ilkeleri olan demokrasi ve diyalog kültürü içerisinde birlik ve mücadele içerisinde dayanışma zamanıdır.