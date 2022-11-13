Saldırıya KKTC'den tepkiler...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da Beyoğlu’nda meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

“İstanbul’da, İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen bombalı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum” diyen Tatar, “Yaşanan hain saldırı sonucu yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar dilerken, şahsım ve halkım adına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Erdoğan, "Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul Taksim’de yaşanan patlama ile ilgili açıklama yayınladı.

Töre, açıklamasında şunları kaydetti:

“İstanbul Taksim’de hain saldırı sonrası meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan kardeşlerimizin haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunuyorum.

Ülkemizin kuruluşunun 39. yılını kutlama arifesinde yaşadığımız bu elim hadise yüreklerimizi burkmuştur.

Bilinmelidir ki, Türk Milleti’ne karşı yapılan her türlü bölücü girişim milletimizin azim ve kararlılığı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuçsuz kalacaktır.

Türk milletini bölmek isteyenlerin bu ve bunun gibi alçak planları emellerine ulaşamayacaktır.

Kıbrıs Türk halkı, bu acı hadisede her zaman olduğu gibi yine Anavatanının yanındadır.

Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağolsun.”

Başbakan Ünal Üstel İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Başbakan Ünal Üstel, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Başbakan Üstel taziye mesajında şu ifadeleri kullandı;

'' İstanbul İstiklal Caddesi'de meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. "

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Beyoğlu’nda meydana gelen patlamayla ilgili mesaj yayınladı.

“İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar dilerim.” diyen Erhürman, “Üzüntümüz çok büyük. Geçmiş olsun İstanbul, geçmiş olsun Türkiye.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen bombalı saldırı kınadı.

Ertuğruloğlu, “Anavatanımızın huzur ve istikrarını hedef alan tüm hain saldırıları lanetliyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İstanbul'da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Erdoğan, "Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen saldıyla ilgili mesaj yayınladı.

Ataoğlu mesajısında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı büyük endişe içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız.

Can kaybının olduğu haberi ile birlikte üzüntümüz daha da büyümüştür. Meydana gelen patlamada vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun İstanbul! Yaraların kısa zamanda sarılması dileğiyle…”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İstanbul Taksim’de yaşanan patlama ile ilgili açıklama yayımlayarak saldırıyı kınadı.

Çavuşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

“Bugün, İstanbul Taksim’de hain saldırı sonrası meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan kardeşlerimizin haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkiye’ye ve Türk Milleti’ne karşı yapılan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, Kıbrıs Türk halkı olarak Anavatan Türkiye’nin yaşadığı büyük acıyı en derin duygularla paylaşıyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Başımız sağolsun.”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Bakan Altuğra mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle can kaybı ve yaralıların olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hain saldırıyı şiddetle kınar, patlama nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum." Geçmiş olsun Türkiye'm.”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakan Oğuz mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul İstiklal Caddesi’nde bir terör saldırısı sonucu meydana gelen patlamada çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Bu tip saldırılar Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Bir çok masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan hain saldırının sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerim. Başın sağolsun Türkiyem"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen saldıyla ilgili mesaj yayınladı.

“İstanbul’da yaşanan patlama sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı, yararlılara da acil şifalar diliyorum” diyen Özersay, “Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun.” İfadelerini kullandı.