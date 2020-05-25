Londra Merkezli Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), Ramazan Bayramının 1.ci gününde Londrada yaşayan Türklere ziyaretde bulunarak onlara tatlı dağıttı ve bayramını kutladı.

Yardımsever genç Kıbrıslı Türk gönüllüler,salgını dayanışma bilerek Kıbrıslı Türklerin kapılarını teker teker çalarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak güzel bir dayanışma örneği sergilediler. "Kalabalık sofralarda birlikte bayramı kutlamamış olsak da, darda olanla dayanışmanın kıymetini anladığımız bir dönem yaşıyoruz. Yan yana olmadan da kalp kalbe olunabildiğini biliyoruz artık" diyen gençler ziyarette bulunan büyüklerine duygu dolu anlar yaşattı.

Londra merkezli Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ),sosyal medyadan bu yazıyı ve bu fotoğrafları paylaştı;

DEĞERLERIMIZ BÜYÜKLERİMİZ

Kalabalık sofralarda birlikte bayramı kutlamamış olsak da, darda olanla dayanışmanın kıymetini anladığımız bir dönem yaşıyoruz. Yan yana olmadan da kalp kalbe olunabildiğini biliyoruz artık.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere olarak bugün büyüklerimizi ziyaret ederek bayramlarını kutladık ve tatlı dağıttık... Büyükleri değerlerimiz, başımızın taçları...

Salgını dayanışmayla yeneceğiz, herkese mutlu bayramlar dileriz❤️

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 09:15