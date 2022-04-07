Salı günü 5 parti başkanı ile toplantı yapacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün gece saatlerinde Meclis Genel Kurulu çıkışında basına bir açıklama yaptı.

Başbakan Sucuoğlu, 5 parti başkanıyla birlikte bir değerlendirme toplantısı yapıldığını belirterek, “Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi İdari İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ndeki görüşmeleri geçici olarak durduruldu. 12 Nisan Salı günü parti başkanları yeniden toplanıp, genel bir değerlendirme yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Birlikte adım atılıp atılmayacağına hep birlikte karar verilecek” diyen Sucuoğlu, gerginliğin ortadan kaldırılmasını umut ettiğini kaydetti.

Sucuoğlu, “UBP bu reformun yapılmasını hedeflemiştir. Yerel seçimin tarihi ise 27 Kasım’dır. Bu gerginlik en son ihtiyaç duyulan şey... Biz bir konsensüs sağlanmasını tercih ediyoruz. Hep birlikte karar alacağız” dedi.