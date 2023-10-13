Salı gününe kadar sağanak bekleniyor

Yağışlı havanın salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı da pazar günü 28 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre, 14-20 Ekim tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 29 - 32 derece, pazar günü ise 25 – 28 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.