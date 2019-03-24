Samani: "Telefon ile ilgili çalışmalarda sona gelindi"

Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, cep telefonlarının KKTC ile Güney Kıbrıs’ta kullanılabilmesi ile ilgili olarak, Türk tarfının 4 yıl öncesinden hazır olduğunu, ancak Rum tarafının siyasi sorunları öne sürerek bu konunun uzamasına sepeb olduğunu söyledi.

Komiteler Genel Koordinatörü Samani yaptığı açıklamasında, cep telefonlarının KKTC ve Güney Kıbrıs’ta kullanılabilmesi ile ilgili çalışmaların sonuna gelindiğini ümit ettiklerini kaydetti.

Samani, “cep telefonlarının karşılıklı kullanılabilmesi için 4 yıl önce zaten uzlaşılmıştı” diyerek bu konuda ısrarcı olmalarının sebebinin insani bir konu olmasının yanında güven yaratıcı önlemlerin anlamına çok uygun olan bir adım olması vurgusunu yaptı.

Bu soruna çözüm bulunamamasının hiçbir rasyonel ve akılcı açıklaması olamayacağına da dikkat çeken Samani, Türk tarafı olarak çeşitli zorluklarla karşılaştıklarının altını çizdi.

Meltem Onurkan Samani, “4 yıl içerisinde çeşitli zorluklarla karşılaştık. Önce siyasi sorun olabileceği, işbirliği yapılırsa Kuzey’in tanınacağına yönelik bilindik endişe karşımıza çıkarıldı. Tüm dünya ile konuşuyoruz ama bizi tanımıyorlar. Yasalarının bu konuda engel teşkil ettiğini söylediler. Ancak mevcut yasalarını etkilememek için Avrupa’da bir bağlantı merkezi üzerinden iki taraf operatörlerinin dolaylı olarak bağlantı kurması formülünü geliştirdik.”dedi.

2015 yılında bulunan bu formülün BM Komisyonu yetkilileri ile BM uzmanları tarafından da teyit edildiğini ve 26 Şubat’taki liderler görüşmesinde üzerinde uzlaşıldığını anlatan Samani, bu konunun aşılmış olmasını umduklarını da söyledi.

Samani, Türk tarafı olarak cep telefonlarının karşılıklı kullanılması adına teknik, siyasi ve hukuki tüm paydaşların 4 yıldır hazır olduğunu ifade ederek, “Geçen Çarşamba günü Comfone yetkilileri iki taraf uzmanları ile bir araya geldi. Teknik ve siyasi olarak hiçbir sorun olmayacağını Rum tarafı yetkililerine anlattı.Şimdi Rum tarafının siyasi kanadı ile operatörlerinin görüşmelerini bekliyoruz” dedi.