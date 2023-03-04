Şampiyon Melekler Sezonu 2. hafta maçları tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen “2023 Şampiyon Melekler Sezonu” tenis ligi A ve B gruplarında oynanan ilk hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.
Ligin A grubunda Pakan Spor Kulübü Derneği - Girne Belediyesi Tenis Kulübünü KKTF kortlarında konuk ettiği maçta 6-1’lik skorla GBTK galip geldi. B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü- Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü karşısında LŞK kortlarında oynanan karşılaşmayı 5-2’lik skor ile GMBTK kazandı. KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 2.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 2.HAFTA
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 – 6 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
1 Tek Erkekler 1
0 Tek Kadınlar 2
0 Çift Erkekler 1
0 Karışık Çiftler 1
B GRUBU 2.HAFTA
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 2 - 5 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
1 Tek Erkekler 1
0 Tek Kadınlar 2
1 Çift Erkekler 0
0 Çift Kadınlar 1
0 Karışık Çiftler 1