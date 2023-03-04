Şampiyon Melekler Sezonu 2. hafta maçları tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen “2023 Şampiyon Melekler Sezonu” tenis ligi A ve B gruplarında oynanan ilk hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.

Ligin A grubunda Pakan Spor Kulübü Derneği - Girne Belediyesi Tenis Kulübünü KKTF kortlarında konuk ettiği maçta 6-1’lik skorla GBTK galip geldi. B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü- Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü karşısında LŞK kortlarında oynanan karşılaşmayı 5-2’lik skor ile GMBTK kazandı. KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 2.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 2.HAFTA

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 – 6 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

1 Tek Erkekler 1

0 Tek Kadınlar 2

0 Çift Erkekler 1

0 Çift Kadınlar 1

0 Karışık Çiftler 1

B GRUBU 2.HAFTA

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 2 - 5 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

1 Tek Erkekler 1

0 Tek Kadınlar 2

1 Çift Erkekler 0

0 Çift Kadınlar 1

0 Karışık Çiftler 1