Şan, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Şan, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
banner94
banner90

banner91
Maliye Bakanı Alişan Şan, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak basın mensuplarının gününü kutladı, yaşamları boyunca sağlık ve huzur diledi.

Güçlü kamuoyu oluşturmada ve toplumun sesi olmada en önemli gücün basın kuruluşları olduğunu kaydeden Şan, mesajında, “Türkçe yayımlanan ilk gazete Saded’den itibaren basınımız Kıbrıs Türk milli mücadelesinin sesi olmuş ve üzerinde yaşadığımız topraklardan köklerimizi sökmek isteyenlere direnmemizi sağlamıştır. Bilindiği üzere her yıl Saded gazetesi anısına 11 Temmuz Basın Günü olarak kutlanmaktadır. Bu bağlamda, dünden bugüne halkımızın sesi olan kıymetli basın mensubu arkadaşlarımın 11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyor, yaşamları boyunca sağlık ve huzur diliyorum” dedi.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ocaktan bu yana 73 araç yangını
Ocaktan bu yana 73 araç yangını
  1. Kıbrıs
﻿