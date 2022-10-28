Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ nedeniyle mesaj yayınladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle perçinlediği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yaşı kutlu olsun” dedi.
Maliye Bakanı Şan mesajında devamında şunları söyledi; “KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı olarak bizlerde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin izinde, Anadolu insanımızla gönül birlikteliği içinde geleceğe inanç ve kararlılıkla yürümekteyiz.
Bu düşüncelerle, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun.”