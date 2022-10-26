Şan, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Hasanoğlu’nu kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’nu kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’nu misafir etmekten mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘Gönül kapımda, mekân kapımda sizlere sonuna kadar açıktır.

Üç devlet, tek milletin mensupları olarak, dostluğumuzda, kardeşliğimizde baki. Sevinciniz sevincimiz, kederiniz kederimizdir.” dedi.

Şan, bugün de bundan sonra da KKTC olarak Azerbaycan ile ilişkileri son derece önemsediklerini ifade ederek, iki ülke arasındaki gönül bağının pekiştirilmesi, gerek ekonomik, gerek kültürel, gerekse eğitim konularında ilişkileri geliştirmek, güçlendirmek, birlikte hareket etmek adına çok daha ciddi adımlar atmak gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanı Alişan Şan konuşmasının devamında; “Üç devlet, tek milletiz. Ancak ortak ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından henüz yolun çok başındayız. Özü, düşüncesi, fikri bir olan Türk Milletinin mensupları olarak ilişkilerimizi çok daha sıkı bir noktaya getirmemiz gerektiği inancındayım. Bu köprülerin kurulması, güçlenmesi ve bağların artırılması noktasında bizlere ve siz sivil toplum örgütü temsilcilerine çok ciddi görevler düşüyor.” diye konuştu.

-Hasanoğlu

Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu da konuşmasında, KKTC ve Azerbaycan arasında her alanda ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini, bu nedenle cemiyetin yapmış olduğu çalışmalar ve iki kardeş ülkenin gelişimine katkı koyacak projeleri Maliye Bakanı Şan’a aktardı.

Cemiyet Başkanı Hasanoğlu, KKTC’de sağlık sektöründe 8 doktor, 40’a yakın akademisyen, küçük çapta da olsa 10 iş insanı, 300’e yakın öğrenci ve 240 civarında Azerbaycanlı ailenin yaşadığını da belirterek, eğitim, kültürel ve ileriye dönük yatırımların gelişmesi adına işbirliğinin önemine değindi.

KKTC’li iş insanları ile Azerbaycanlı iş insanlarının her iki ülkede de çeşitli alanlara yatırım yapmasını teşvik edecek projeler geliştirmek istediklerini, bunun için çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Hasanoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan’a günün anısına hediye takdim etti.