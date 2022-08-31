Şan: "Gerekli adımları atmaya ve birlikte çalışmaya hazırız

Maliye Bakanı Alişan Şan, Osman Amca başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Taşeronlar Birliği’nin çalışma yaşamının vazgeçilmezlerinden olduğunu belirterek söze başlayan Maliye Bakanı Alişan Şan, birliğin çalışmalarını yakından takip ettiğini, halkın menfaati doğrultusunda sorumluluk almaktan kaçınmayan bu sektörün ayakta kalması ve daha güçlü olması için kısa, orta ve uzun vadede çözüm üretmeye, gerekli adımları atmaya ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca da, Maliye Bakanı Alişan Şan’ı yeni görevinden dolayı kutladı.

“Özel sektörden gelen biri, bizim çektiğimiz sorun ve sıkıntıları çok daha iyi bilir. Dolayısıyla, dilimizden anlayabilecek birinin bu makamda olması bizler için avantaj” dedi.

Amca konuşmasının devamında, pandemi ile birlikte şartların günden güne zorlaştığını, her kesimin olduğu kadar taşeronların da bu sıkıntılardan nasibi aldığını belirterek sektörün sorun, sıkıntı ve talepleri hakkında Bakan Şan’a ayrıntılı bilgi sundu.