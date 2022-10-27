Maliye Bakanı Alişan Şan, Halk Bankası Ülke Müdürü Sevda Özen’i kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Halk Bankası Ülke Müdürü Sevda Özen’e, Halk Bankası Ülke Müdür Yardımcısı Sadun Çağlar ile Halk Bankası Lefkoşa Şube Müdürü Hayrettin Kaya’da eşlik etti.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan, Halk Bankası yönetimine ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, ülkeye ve ekonomiye katkı sağlayacak, ülkenin gelişmesi ve halkın refahı için tüm paydaşlarla her alanda iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Şan, “Özel sektörden gelen bir siyasetçi olmamın ötesinde, Türk ulusunun bir mensubu ve bir vatandaş olarak; halkın, esnafın, iş dünyasının yanında olan, ekonomik refahın yükseltilmesi için çalışan herkesi ve her kesimi destekliyor, iş birliğine daima hazır olduğumu bilmelerini istiyorum” diye konuştu.

Maliye Bakanlığı görevine atanmasından bu yana halk için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü söyleyen Şan, halkın ve birçok kesiminin de manevi gücünü yanında hissettiğini, yaklaşık 45 yıldır ülkeye hizmet eden Halk Bankası’nın da ülke ekonomisinin gelişmesi için desteğini artırarak devam ettirmesini temenni etti.

Şan, etkinliklerde sosyal sorumluluk üstlenen kuruma teşekkür ederek, bunun daha birçok kuruma örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

-Özen

Halk Bankası Ülke Müdürü Sevda Özen de, Türkiye Halk Bankası’yla ilgili bilgi vererek, KKTC’nin ekonomisinin gelişmesi, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin yükseltmesi, esnafın ve iş dünyasının da desteklenmesi için çalışmalarını geliştirerek devam ettiğini söyledi.

Kurulduğu günden bu yana, esnafın yanında ve ona destek veren bir misyonu benimsediklerini dile getiren Özen, özellikle esnafı destekleme ve sektörü geliştirme konusunda aktif bir rol aldıklarını, ayrıca 2022 yılı itibarı ile de kadın girişimcilere iş kurma ve geliştirmeleri için kredi imkânlarını artırdıklarını belirtti.

Halk Bankası Ülke Müdürü Sevda Özen ayrıca, memlekete hizmet anlamında KKTC’deki kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri daha ileri noktalara taşımayı hedeflediklerini ve toplum yararına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak hususlarda iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Özen, Halk Bankası şube sayısının KKTC’de 2022 yılı itibariyle 5 şubeye ulaştığını, ilerleyen dönemlerde de şubeleşmeye devam ederek halka hizmeti sürdüreceklerini ifade etti.