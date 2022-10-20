Şan: “Halkın refahını düşünen, gelir seviyesinin artırılması için uğraş veren bir siyaset yürütüyoruz”

Maliye Bakanı Alişan Şan, halkın refahını düşünen, gelir seviyesinin artırılması için uğraş veren bir siyaset yürüttüğünü, bu nedenle her işi titizlikle yaptığının bilinmesi gerektiğini söyledi.

Şan, bir yandan bütçe çalışmaları, diğer yandan sektörlerden gelen talep ve halkın beklentilerinin giderilmesi, gelirlerin artırılması ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması adına Maliye’nin yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdüğünü vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) heyeti ile bir araya geldi.

-Soysan

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin başta alt yapı olmak üzere verdiği hizmetlerle ülkenin haberleşme ağında büyük önem arz ettiğini belirtti.

Soysan, uzun yıllardır gündemden düşmeyen özelleştirme, işletme yetkisinin devri veya kamu-özel iş birliği modelleri iddialarının çalışan personeli endişelendirdiğini ve verimliliği erozyona uğrattığını kaydetti.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi'nin personel, araç-gereç, organizasyon eksikliklerine rağmen özverili bir biçimde çalıştığını kaydederek, emekliye ayrılan personelden doğan eksikliğinin giderilmesi için de sahada çalışacak personel alımına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, genel olarak haberleşme ve iletişim konularında görüş alış verişinde de bulunuldu.