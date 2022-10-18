Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Gazisi Nizamettin Aşar’ı kabul etti.

Aşar’a ziyaretinde, Avrasya Ekonomik İlişkiler Vakfı (EkoAvrasya) Başkan Vekili Kemal Kurnaz ile İnşaat Mühendisi ve İş İnsanı Erdinç Aşar’da eşlik etti.

Maliye Bakanı Şan, Gazilerimizin daima yüreğimizdeki müstesna yerini koruyacağını dile getirdi.

Kıbrıs’ta Türklerin, Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek ve Ada’da barış ve huzuru tesis etmek üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası garantörlükten doğan hakları neticesinde, 20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Şan, “Bu topraklarda barış, huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu Şehitlerimize, Gazilerimize, Mücahit ve Mehmetçiğe borçluyuz” diye konuştu.

AŞAR

KKTC’yi her ziyaret ettiğinde, burada duygu dolu anlar yaşadığını belirten Kıbrıs Gazisi Nizamettin Aşar ise, o yıllara ait verilen mücadeleye değindi.