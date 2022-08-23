Şan, Muhtarlar Derneği’ni kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Muhtarlar Derneği’ni kabul ederek, muhtarların sorun ve beklentilerini dinledi.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Şan, kabulde, muhtarların önemli bir kamu görevi üstlendiğine vurgu yaparak, muhtarların, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin sorunları ile ilgilendiğini, diğer yandan vatandaşlarla resmi kurumlar arasında köprü vazifesi görevini üstlendiğini ve sorunların çözümü için çalıştığını kaydetti.

Maliye Bakanı Alişan Şan, muhtarların yıllardır süregelen sorunlarının bilincinde olduklarını, bu konuda tüm imkânları seferber etmeye hazır olduklarını da belirtti.

KKTC Muhtarlar Derneği üyeleri ise görüşmede, kurumsal bir yapıya kavuşmak adına bazı adımları atmaya başladıklarını, bu bağlamda ilk adımı Muhtarlar Derneği Merkez Binası’nı açarak attıklarını kaydetti. Muhtarlar ziyarette ayrıca Maliye Bakanı Alişan Şan’a çeşitli konularda yaşadıkları sorunları aktararak, taleplerini dile getirdi.