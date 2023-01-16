Şan, Sigorta Acenteleri Birliği Derneği’ni kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği’ni kabul etti.
Maliye Bakanı Alişan Şan, sigorta sektörünün olmazsa olmazı acentelerin ilerleyen dönemlerde hak ettiği değeri daha fazla görebilmeleri konusunda elinden gelen desteği vereceğini ve sigorta sektörü içerisinde acenteleri bağlayan konularda alınacak kararlarda acentelerin aktif şekilde yer alacağı hususunda destek vereceğini bildirdi. Şan, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği’ne ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.