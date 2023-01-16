Şan, Sigorta Acenteleri Birliği Derneği’ni kabul etti

Şan, Sigorta Acenteleri Birliği Derneği’ni kabul etti
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Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği’ni kabul etti.

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Maliye Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Sermet Benli başkanlığındaki dernek yönetim kurulu, ziyarette, Maliye Bakanı Alişan Şan’a, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi, sigorta sektöründe acentelerin yaşadığı aksaklıklar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Maliye Bakanı Alişan Şan, sigorta sektörünün olmazsa olmazı acentelerin ilerleyen dönemlerde hak ettiği değeri daha fazla görebilmeleri konusunda elinden gelen desteği vereceğini ve sigorta sektörü içerisinde acenteleri bağlayan konularda alınacak  kararlarda acentelerin aktif şekilde yer alacağı hususunda destek vereceğini bildirdi. Şan, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği’ne ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

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