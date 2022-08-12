Şan, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi gerektiğini söyledi

Maliye Bakanı Alişan Şan, pandemi ve ülkeler arasında yaşanan siyasal sorunlar ve savaşlar nedeniyle dünyada son yıllarda tarım üretiminin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, bu noktada çiftçi ve hayvancıya çok daha fazla sahip çıkılması gerektiğini ve ülkede sürdürülebilir tarımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği heyetini kabulünde konuşan Maliye Bakanı Şan, çiftçilere hitaben; “Sizler toprağın efendilerisiniz” dedi.

Bir Gönyeli’li olarak, iki dedesinin de çiftçi ve hayvancılıkla geçimini sağladığını, ‘bir damla suyun da, toprağın da kıymetini ve nimetini çok iyi bilen bir ailenin evladı’ olduğunu belirten Şan, kendisinin de özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında bu sektörü yakından tanıdığını ve var olan sıkıntılarını yakından takip ettiğinin altını çizdi.

BEYOĞLU

Kıbrıs Türk Çiftçiler Genel Sekreteri Mustafa Beyoğlu’da kabuldeki konuşmasında, birlik üyelerinin yaşadığı sorunları Bakan Şan’a aktararak, talep ve beklentilerini açıkladı.