Maliye Bakanı Alişan Şan, Turgay Deniz başkanlığında Kıbrıs Türk Ticaret Odası yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıkta bugün gerçekleşen kabulde Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi ile Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Vicdan Celaloğlu da hazır bulundu.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ekonomik sorunlarla ilgili gündeme ilişkin konular ele alındı, öneriler sunuldu ve fikir alışverişinde bulunuldu.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan kabulde, Ticaret Odası’nı yakından takip ettiğini, güçlü bir teşkilat ve ekip yapısına sahip olduğunu, görüş ve ortaya koyduğu tespitleri önemsediğini ve gerçekçi bulduğunu ancak çözüm noktasında tüm tarafların uzlaşabileceği ortak zeminin sağlanması içinde karşılıklı çalışmanın önemine dikkat çekti.

“Kendime ilke edindim. Halkımı, ekonomik çevreleri ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarına yapabileceklerimi, yapılabilecekleri söylerim. Elimizdeki imkânlar neye el veriyorsa bunu ortaya koymamız ve gerçekçi olmamız gerekiyor. Gelirleri artırmamız, kayıt dışı ekonominin üzerine gitmemiz gerekiyor. Bundan rahatsız olanlar olsa da biz ülkenin ve halkımızın refahı için canla başla çalışıyoruz” dedi.

-Deniz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise, sektörün sorun ve beklentilerini de dile getirdiği konuşmasında; ‘Enflasyon Muhasebesi, Kambiyo Gelirlerinin Vergilendirilmesi, Temettü ve Kurumsal Vergisi Oranları, Yatırım İndirimi, Gelir Vergisi Oranları ile Emeklilerin Vergi Muafiyetlerinden Yararlanamaması’ gibi konulardaki önerilerini masaya yatırdı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Deniz ayrıca, ülkede istikrarın sağlanması, devletin gelirlerinin artırılması, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, ülkenin ekonomik refahının sağlanması ve iş dünyasında bazı düzenlemelerin hayata geçmesi noktasında Maliye Bakanı Şan’ın iyi niyet göstereceğinden hiç şüphe duymadıklarını ve her zaman iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.