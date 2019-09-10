Sanal bahis davasında Akacan ve diğer zanlılara 8 gün daha tutukluluk

Suç gelirlerinin aklanması ve şans oyunları yasasına aykırı hareket etme meselesiyle ilgili olarak tutuklanan ve aralarında iş insanı Bulut Akacan’ın da bulunduğu 9 zanlı, tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede, 9 zanlının tutukluluk sürelerinin 8’er gün daha uzatılması emri verildi.

Meselenin tahkikat sorumlusu Yahya Suiçmez mahkemede verdiği yeminli ifadede,9 zanlının, suç gelirlerinin aklanması ve şans oyunları yasasına aykırı hareket etmek meselesiyle ilgili olarak tutuklandığını belirterek, meselenin 17 Haziran 2017 ve 10

Ekim 2018 tarihlerinde, KKTC Hukuk Dairesinden gelen, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareket etmek soruşturmalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olduğunu ifade etti.

29 Ağustos tarihinde, FEO Elegance sitesinde bir dairede mahkeme emri gereği yapılan aramada, konu adereste şans oyunları yasasına aykırı olarak internet üzerinden “Dobrabet”isimli bahis ve kumar sitesi vasıtasıyla şans oyunları yasasına aykırı yasadışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildiğini ve meseleyle ilgili yasadışı bahis ve kumarda kullanıldığına inanılan 18 bilgisayar,12 cep telefonu,5 masaüstü call center arama telefonu 7 harici hard disk 1 adet usb ash bellek, 405 adet sim kartı , 255 adet banka kartları ve muhtelif evrakların tespit edildiğini söyleyen tahkikat sorumlusu, yürütülen soruşturmayla ilgili bilgi verdi.

Yürütülen tahkikat neticesinde, tespit edilen şahadetlerle “Dobrabet” ve kalebet isimli bahis ve kumar sitelerinin zanlı Bulut Akacan’a ait olduğu yönünde tespitler yapıldığını, yasadışı bahis ve kumar oynatılan mekanların, Bulut Akacan’a ait, FEO Elegance isimli sitede olduğu yasadışı bet ve kumar oynatılan 3 farklı adresin de zanlının işletmeciliğini yaptığı şirketin sorumluluğunda olduğu tespit edildiğini anımsattı.

Tahkikat sorumlusu, Tahkikat kapsamında ilk tespitlerde “dobrabet “ isimli site ile birlikte “Kalebet “isimli bir bahis ve kumar sitesine daha hizmet verildiğinin tespit edildiğini anımsattı.

Zanlıların 8 günlük tutukluluğu sürecinde yapılan araştırmada, her i 2 bahis sitesinde 108 çalışan olduğunun tespit edildiğini, bunlardan 80’inin bilgilerine ulaşıldığını 60’ının kimlik bilgilerinin tespit edildiğini, , 29’undan ifade temin edildiğini, kaydeden tahkikat sorumlusu, Alsa Kod adlı kalebet Sorumlusu olan zanlı 9’un da, önceki gün tutuklandığını anımsattı.

Kalebet isimli siteden, 2018-2019 döneminde, 39 milyon 595 bin 310 Türk lirası, gelir, 25 milyon 20 bin 314 Türk lirası gideri, dobrabetin , 9 milyon 252 bin 386 tl gelir ve 6 milyon 724 bin 924 TL giderinin bulunduğunun tespit edildiğini kaydeden tahkikat sorumlusu, bu meblağların hangi hesaplara aktarıldığının da araştırılacağını dile getirdi.

Tahkikatta, para aktarımı yapılan yeni bir işletme isminin daha tespit edildiğini belirten tahkikat sorumlusu, bu şirketin de kapsamlı olarak araştırılacağını anlattı.

Tahkikat kapsamında, her iki sitede çalışan 108 kişiye ulaşıldığını, 80inin bilgilerine ulaşıldığını, 60ının kimlik tespitinin yapıldığını , 63 kişinin sorgulandığını , 52 ifade alındığını, 28 kişinin daha kimliklerinin belirlenmesi ve ifadelerinin temin

edilmesi için çalışılacağını söyleyen tahkikat sorumlusu, 52 ifade alındığını bunlardan 45’inin yasadışı bet ve kumarla, 5 tanesinin ise, bitcoin satışı ve sanal para meselesiyle ilgili olduğunu ifade etti.

Polis operasyonunun ardından, bazı çalışanların tazarrularındaki cep telefonu ve bilgisayarları, önceki gün tutuklanan ve Kalebet Sitesinin sorumlusu olan Alsa Kod adlı zanlı 9’a teslim ettiği konusunda bilgiye ulaştıklarını dile getiren tahkikat sorumlusu, söz konusu zanlının evinde yapılan aramada bu emarelere henüz ulaşılamadığını ifade etti.

Söz konusu siteden talep ettikleri kamera kayıtlarını aldıklarını ancak, operasyondan bir gün sonra kayıt bulunabildiğini dile getiren tahkikat sorumlusu, uzmanların bu kayıtların silinmiş mi yoksa arıza nedeniyle mi kayıtta olmadığının uzmanlar tarafından araştırılacağını anlattı.

Meseleyle ilgili bazı zanlıların, bir rastaurantta zanlı 8 Bulut Akacan’la toplantı halinde olduğu kamera görüntülerinin ellerine ulaştığını da dile getiren tahkikat sorumlusu, bununla ilgili olarak da zanlılardan izahat isteyeceklerini dile getirdi.

Meseleyle ilgili olarak aranan ve tutuklanması muhtemel 3 şahıs daha bulunduğunu kaydeden tahkikat sorumlusu, zanlı 8 Bulut Akacan ve ailesinin sahibi olduğu birçok şirketlerde geniş kapsamlı araştırma yapıldığını söyledi.

Meseleyle ilgili tahkikatın geniş kapsamlı olarak sürdüğünü ve zanlıların serbest kalmaları halinde, tahkikata , aranan şahıs emare ve ifadelere etki edebileceğini dile getiren tahkikat sorumlusu, zanlıların tutukluluk süreklerinin ı8’er gün daha uzatılmasını talep etti.

Zanlı avukatları 8 günlük tutukluluk uzatma talebine itirazda bulundu.

Girne kaza mahkemesi yargıcı Meltem Dündar da, tahkikatın selameti için zanlıların tutukluluk sürelerinin 8 gün daha uzatılması emrini verdi.

(BRT)