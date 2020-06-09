“Sanatta Pandemi” sergisi

Ressam Salih Mustafa Çizel’in “Sanatta Pandemi” adını verdiği 37’nci kişisel sergisi, 15 Haziran Pazartesi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde (Trafo’da) izlenime açılıyor.

Serginin açılışı saat 19.00’da yapılacak.

Küratörlüğünü Ahmet Savaş Kale yaptığı sergi 15-24 Haziran tarihleri arasında açık olacak. Sergi, hafta içi 10.00-12.00/13.00-17.00, cumartesi günleri 10.00-15.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Sanatçı Salih Mustafa Çizel, sergisiyle ilgili açıklamasında, “37. kişisel sergimde renklerle pandemik etkileşimli yansımalar işledim. Bilgi dağarcığımızda yer bulan bu kelimenin korkunç açıklamasına karşın, sanatsal etkisi-tepkisi bir anda çağrışımı, deniz dalgaları gibi savrularak renklerle biçimlendirilmiş ve sergimin isim babası olmuştur” dedi.

Hastalıkların, öldürücü tüketici olduğu söylense de, umutların renklerin güzelliği gibi daima hayatın ışığını söndüremeyeceğini kaydeden Çizel, “Kısacık ömrümüzde hayatımız renkler gibi olsun” dileğinde bulundu.