Sanayi Odası, Kamu reformunun oy birliğiyle geçmesini istedi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), iktidar ve muhalefet partilerinin popülizmden uzak, kamu sektörünün yapısal bir dönüşüme acilen ihtiyaç duyduğu bilinciyle kamu reformu olarak nitelenen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nı ele almasını ve Meclis’ten oy birliğiyle geçmesini sağlamasını istedi.

Sanayi Odası, kamu sektörünün içinde bulunduğu durumun sürdürülebilir olmadığını kaydederek, sadece reel sektörün değil, vatandaşların da ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığının herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunu belirtti.

KTSO’dan yapılan açıklamada, yıllar içerisinde, siyasi çıkarlar gözetilerek, liyakatten uzak, gereksizce ve bilinçsizce yapılan istihdamların, kamunun şişmesine, hantallaşmasına ve sorunlara çare üretmek yerine adeta sorunların kaynağı haline dönüşmesine yol açtığı ifade edildi.

Yine aynı kaygılarla yapılan, ülke gerçeklerine ve kaynaklarına uygun olmayan hak ve menfaat dağıtımlarının, devleti adeta yatırım anlamında işlevsiz bıraktığı ve muhtaç duruma düşürdüğü savunulan açıklamada, bu hatalı uygulamalarla çalışma barışının alt üst edildiği, çalışkan ve verimli kamu çalışanlarının adeta cezalandırıldığı ve kamuyu verimsiz bir yapıya sokan bu düzenin değişmesinin artık yaşamsal bir gereklilik olduğu belirtildi.

Sanayi Odası, Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın bazı önemli eksiklikleri olmakla birlikte bazı unsurları minimal düzeyde karşılaması gerektiğine inandığını da açıkladı.

YASA NELERİ İÇERMELİ?

KTSO’nun, yasanın karşılaması gerektiğini belirttiği unsurlar şöyle:

“Kamu sektöründe siyasi atamaların önemli oranda kısıtlanması, geçtiğimiz yıllarda seçim zamanları dağıtılan menfaatlerin düzenlenmesi ve normalleşmesi, kamuda görevlendirmelerde, terfilerde liyakat ve beceriye göre atamaların yapılması, çalışan kamu personelinin hakkının korunması, çalışma saatlerinin yaz-kış ayrımı kaldırılması suretiyle, haftalık 40 saat olarak belirlenmesi, kamuda bilgi ve tecrübeden ödün verilmeksizin, sınavların kamu dışında olan kişilere de açılması, performans değerlendirme konusunda vatandaş memnuniyetinin de önemli oranda dikkate alınması, ikinci iş yasağı konusunda ciddi yaptırım uygulanması ve kamudan çıkarma cezasının etkin olarak kullanılması, Kamu personelinin düzenli eğitiminin teşvik edilmesi, yurtiçi ve yurtdışı üniversite-kurs ve benzeri programların etkin olarak yapılması.”

Sanayi Odası, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın kamu reformu konusunda basına yaptığı açıklamaları ve hükümet ortaklarının kamu reformu konusunda ortaya koyduğu kararlılıkları desteklediğini de duyurdu.

“KAMUDA YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN EN ÖNEMLİ HALKASI”

Bu konuda sadece iktidar partilerinin değil, tüm siyasi partilerin ve milletvekillerinin cesaretle düşüncelerini kamuoyuyla paylaşması gerektiğini belirten oda, “Kamuda yapısal dönüşümün en önemli halkası olan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın etkilerini orta ve uzun vadede vatandaşlarımıza daha iyi hizmet olarak döneceğine ve sürdürülebilir bir ekonomik gelişme açısından, reel sektörü, üretimi ve girişimciliği destekleyen en önemli unsurlardan biri olacağına inanıyoruz” görüşünü ifade etti.