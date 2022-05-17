Sanayiye yönelik elektrik indirimi talebi

Mobilya Sanayicileri Derneği (MSD), elektrik fiyatlarında, sanayiye yönelik yüzde 30’dan az olmayacak oranda indirime gidilmesini talep etti. Dernek, indirim yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, elektrik fiyatlarına yapılan zam karşısında mobilya sanayicisinin zor günler yaşadığı kaydedildi ve “2011 yılında 0,40 krş olan elektrik birim fiyatı sanayiciler için 0,10 krş devlet katkısıyla 0,30 krş olarak uygulanmaktaydı. Bugün elektrik birim fiyatı 2,70 TL olmuştur ve 0,10 krş indirim neredeyse hiçbir önemi olmayan bir orana denk gelmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bu maliyet artışını fiyatlara yansıtmanın satışların, dolayısıyla üretimin azalması anlamına geldiği belirtilen açıklamada, bunun sonucunda bazı işletmelerin kapanacağı, bazı işletmelerde ise eleman eksiltmeye gidilmesiyle işsizlik olacağı kaydedildi.