Sandıklar açılıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasında oy verme süresi doldu, sandıklar saat 18.00’de kapandı.

18 yaşını doldurmuş ve seçmen listelerinde yer alan 198 bin 867 vatandaşın ülke genelinde kurulan 738 sandıkta oy kullanma hakkına sahip olduğu seçim ve halkoylaması için bu sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi sona erdi.

Saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 54.72 oldu.

Saat 18.00 itibarıyla sandıklarda bekleyen seçmen olması halinde sandık kurulu başkanı tarafından sayım yapılarak oy kullanmalarına imkan verildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim sonuçlarını değerlendirmeye başlıyor.

İlk olarak sandık kurulları oy pusulalarının ayrımını yaparak cumhurbaşkanlığı ve halkoylaması pusulalarını ayıracak. Ardından cumhurbaşkanlığı seçimi pusulaları sayılacak ve oylar, YSK formlarına işlenerek YSK’ya telefonla veya Whatsapp hattından iletilecek. Ardından aynı işlem, halkoylaması için de yapılacak.

19.00’A KADAR SONUÇLARA İLİŞKİN HABER TAHMİN YORUM YASAK

Saat 19.00’a kadar, radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak.

YSK, yayın yasağını saat 19.00’dan itibaren kaldıracak.

YSK’nın, hem seçimin hem de halkoylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 22.00’ye kadar açıklaması bekleniyor.

Bugünkü seçimde, seçmenler 11 cumhurbaşkanı adayı arasından tercihini yaparak bir adaya oy verirken, Yüksek Mahkeme yargıçlarının halen 8 olan sayısını 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği için de “evet” veya “hayır” diyerek tercih belirtti.

Bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu yani yarısından bir fazlasının onayını alması gerekiyor. Hiçbir adayın bu oy oranına ulaşamaması halinde, Cumhurbaşkanlığı seçimi önümüzdeki hafta Pazar günü, bugünkü seçimde en çok oyu alan iki aday arasında tekrarlanacak.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de bugün kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğundan “evet” çıkması gerekiyor. Aksi halde değişiklikler yürürlüğe girmeyecek.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 00:53