Saner: “ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararı son derece yanlış”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili, Başbakan Ersan Saner, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırmasını “son derece yanlış bir adım” olarak niteledi.

UBP Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Saner, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı ve onun devletinin, egemenliğinin yegane güvencesi olduğunu belirterek, Türkiye’nin sahip olduğu güç ve izlediği doğru politikalarla Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta barış ve istikrarın en önemli parçası olduğunu kaydetti.

“Türkiye’yi kendi ve bölge istikrarı için S-400 füzelerini aldı diye yaptırıma tabii tutmak son derece yanlıştır” diyen Saner, ABD’nin bir taraftan NATO üyesi olmayan Rumlara yönelik silah satışını serbest bırakması, diğer taraftan NATO üyesi Türkiye’ye Patriot füzelerini satmaktan, F-35 savaş uçakları projesi çerçevesindeki sözlerini yerine getirmekten vazgeçmesi ciddi bir çelişki ve yanlış bir tercih olduğunu belirtti.

Saner açıklamasında “Amerika Birleşik Devletleri bir an önce bu yanlıştan dönmeli ve Türkiye ile sağlıklı ilişkiler geliştirmelidir” ifadelerini kullandı.