Saner açıkladı: "Son ana kadar çalışmalara devam edeceğim"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, hükümet kurma çalışmalarında gelinen süreci değerlendirdi.

Yapılan görüşmelerde tek amacın bir an önce halkın beklentisi olan hükümet kurmak olduğunu dile getiren Saner, bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bir an önce hükümetin kurulması ve bütçenin bir an önce Meclis’e gitmesi için son saniyeye kadar çalışmaların devem edeceğini kaydeden Saner, bugün ve yarın da görüşmelerin süreceğini söyledi.

Partilerin çeşitli hassasiyetleri olduğunu ve buna da saygı duyduklarını belirten Saner, kendilerinin UBP olarak her renk ile uyum içerisinde çalışmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Dün bir çalışma içerisine girerken akşama doğru başka bir çalışma ortamı ile karşı karşıya geldiklerini ifade eden Saner, sorumluluğunun yüksek olduğunun farkında olduğunu ve bu çerçevede somut adımlara kadar net açıklamalar yapmak istemediğini vurguladı.

Saner, UBP’nin seçimden çekinmediğini ancak ülkenin şu anda gitmek için bir niyetinin olduğunun görülmediğini kaydederek tüm gayenin ülkeyi bir erken seçime gitmeme olduğunu söyledi.

Tüm şartlar zorlandıktan sonra erken seçimin düşünülmesi gerektiğini belirten Saner, en erken zamanda hükümeti kurmak için gayret göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

UBP’nin olmadığı bir hükümet modelini yorumlayan Saner, hükümeti kurma görevini yerine getirememesi durumunda görevin CTP’ye verileceğini, CTP’nin kurucağı hükümet modeline de saygı duyacaklarını söyledi.