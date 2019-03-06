Saner, AKPA Kültür Komitesi toplantısına katıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazi Mağusa Milletvekili H. Ersan Saner, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Kültür Komitesinin 3-5 Mart’ta İspanya’nın Granada kentinde gerçekleşen toplantısına katıldı.

UBP’den verilen bilgiye göre, Komite insan hakları ve internet yönetimi, sosyal medyanın insan hakları ve sosyal sorunlar üzerindeki etkileri, bilişim çağında medya eğitimi ve

gazetecilerin güvenliği ve basın özgürlüğü olmak üzere 4 yasa tasarı görüştü.

Komite, sosyal medyanın insan hakları ve sosyal sorunlar üzerindeki etkileri ile ilgili yasa tasarısını onaylayarak nisanda Strasburg’da yapılacak Genel Kurul toplantısında görüşme kararı aldı.