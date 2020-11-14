Saner, Ataoğlu ile biraraya geldi

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın ardından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile biraraya geldi.

Tarafların bazı konularda hassasiyetleri olduğunu kaydeden Saner, her partinin kendi içinde değerlendirme yapmasının ardından bu akşam yeniden bir araya gelebileceklerini kaydetti.

Ataoğlu ile görüşmesinin ardından konuşan Saner, görüşmede hükümet konuusnda nasıl bir yol izleneceğinin ele alındığını belirtti. “Gördüğüm kadarıyla tarafların bazı konularda hassasiyetleri mevcuttur” diyen Saner, “taraflar kısa bir değerlendirmeden sonra yine konuları görüşme düşüncesindedir” ifadesini kullandı.

Görüşmelrde sorun olarak öne çıkan konunun bakanlıklar arası dağlımdaki dengelerin olduğunu ifade eden Ersan Saner, bu akşam kendisinin, YDP ve DP Genel Başkanları ile yeniden biraraya gelebileceğini belirtti.

Ataoğlu’na verdiği katkıdan dolayı teşekkür eden Saner, “macımız bu zor dönemde bir an önce hükümet kurmak ve halka hizmet etmektir” şeklinde konuştu.

DP Genel Başkanı Ataoğlu da, oluşacak olan hükümetle ilgili olayları enine boyuna ele aldıklarını, herkesin kendine göre hassas olduğu konular bulunduğunu kaydetti.

Ataoğlu, DP’nin ve UBP’nin kendi içinde değerlendirme yaptıktan sonra yine gerekirse yeniden biraraya geleceklerini olayın nihayetini aktarma şansını bulabileceklerini bildirdi. Ataoğlu, halkın çıkarına yönelik bir tutum içinde olacaklarını bildirdi.

Ataoğlu, bir soru üzerine Serdar Denktaş’ın DP milletvekili olarak katılacakları bir koalisyon hükümetine olumlu oy vereceğini aktarırken, Ersan Saner de, Hüseyin Özgürgün ile yaptıkları görüşmede, ülkeye dönme yönüde bir iradesinin olduğunu gördüklerini söyledi.