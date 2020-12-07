Saner, bir kez daha görevi aldı, açıklamalarda bulundu

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan bir kez daha hükümet kurma görevini aldı.

Saner, çıkışta yaptığı açıklamada daha önceki görüşmelerinde siyasi partilerin tavırları konusunda bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Bu nedenle bazı partilerle bir an önce temas kurup hükümeti hemen oluşturmak için çaba göstereceklerini belirten Saner, UBP olarak sürdürülebilir bir hükümet yapısıyla bu akşam çalışmalara başlayacaklarını vurguladı.

Dün DP ve YDP ile yaptıkları görüşmeleri anımsatan Saner, bu akşam bu partilerle yeniden istişare kuracaklarını söyledi.

Saner, HP’den istifa eden Vekiller ile bir temasları olmadığını ifade etti.

Saner, Hüseyin Özgürgün’ün gelmesi durumunda bunu memnuniyetle karşılayarak kendisi ile çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Ülkeyi daha fazla hükümetsiz bırakmanın söz konusu olamayacağına değinen Saner, bütçenin henüz geçmediğini ve mali yapıdaki eksikleri anımsattı ve bu anlamda diğer partilerden de destek göreceklerine inandıklarını ifade etti.

DP ve YDP ile görüşmelerinde henüz Bakanlıklar ile ilgili görüşmeler yapmadıklarını ifade eden Saner, dün yapılan görüşmenin prensipler üzerinde olduğunu vurguladı.